Mens sommeren 2017 var våd og kold, så var sommeren 2018 rekordvarm og medvirkende til, at Hjem Is kom ud af 2018 med et overskud før skat på 7,7 millioner kroner. Året før var der et minus på 12,9 millioner kroner før skat.

Kolding: Sommertemperaturer fra starten af maj og fire måneder frem i 2018 betød, at kunderne i stor stil blev lokket ud på vejene, når de hørte den velkendte klokken fra Hjem Is-bilerne.

Det var en kærkommende støtte for Hjem Is, der året før tabte 12,9 millioner, blandt andet på grund af vejret i 2017.

- Først og fremmest er resultatet drevet af det rigtig gode vejr, vi havde i lange perioder af 2018, og så er vi i gang med en turn around af Hjem Is, der betyder, at vi er ved at gøre Hjem Is til en bedre forretning, og at vi forbedrer driften. Det er de to vigtigste årsager til resultatet, siger Christian Brink, der er administrerende direktør i Mejerigaarden, der driver Hjem Is og Premier Is.

Mejerigaarden, der hører hjemme i Thisted, kom ud af 2018 med et overskud på 4,9 millioner kroner før skat imod 0,1 millioner kroner året før. Resultatet i Hjem Is bidrager altså positivt til resultatet i koncernen, der i midten af 2017 købte Hjem Is.