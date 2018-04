Hjem-Is fik underskud efter sommer med regn og rusk

En våd og kold sommer er medvirkende til, at Hjem-Is kom ud af 2017 med et underskud før skat på 12,9 millioner kroner. - Det blev den solfattigste sommer i 17 år. Det er stor del af forklaringen på resultatet, siger administrerende direktør Torben Meng. Arkivfoto: Preben Madsen /Ritzau Scanpix

Hjem-Is, der skiftede ejer i midten af 2017, er i gang med en turn around, efter seneste regnskab viste et underskud på 12,9 millioner kroner før skat. Lysten til at hente is fra de rullende butikker blev dæmpet af en våd sommer.

Kolding: Sommeren 2017 var solfattig og regnfuld, og det kaster skygger på regnskabet for Hjem-Is, der kom ud af 2017 med et underskud før skat på 12,9 millioner kroner. Ud over at højsæsonen bød på det laveste antal solskinstimer i 17 år, var sommeren også mere våd end gennemsnittet. - Ligesom isbranchen helt generelt så var Hjem-Is også ramt af sommeren 2017. Det blev den solfattigste sommer i 17 år. Det er en stor del af forklaringen på resultatet. Når det er koldt og regner, så er lysten til at spise is ganske enkelt ikke så stor. Det har en effekt på os, siger administrerende direktør Torben Meng, der står bag virksomheden, der i dag har hovedkvarter i Kolding. Virksomheden blev i midten af 2017 købt af Food Union Group, gennem isfirmaet Premier Is, der har base i Thisted, som Food Union Group købte i 2015. Den nordjyske virksomhed har i flere år haft solide overskud, men kom ud med et minus før skat på 5,9 millioner kroner for 2017, blandt andet på grund sommeren, prisstigninger på råvarer som fløde og vanilje og altså underskuddet fra Hjem-Is.

- Vi er i gang med en turn around i Hjem-Is lige nu. Vi får produceret vores produkter i Danmark igen. Vi forbedrer vores produktkvalitet ved at tilføre endnu flere af de gode råvarer, og vi forbedrer vores digitale platforme, så vi bliver mere tilgængelig, Direktør i Hjem-Is Torben Meng.

Kort om Hjem-Is I 1976 kom Hjem-IS til Danmark fra Sverige hvor svenske Eric Ericsson havde introduceret konceptet med at sælge is på villavejene, efter han havde fyldte kummefryseren med is i hele kartoner og ringede med klokken, når han kom frem.Hjem-IS er i dag ejet af Food Union Group og beskæftiger 16 ansatte på hovedkontoret i Kolding. Derudover er der 165 ansatte fordelt på ni depoter. Food Union Group er en international gruppe mejerier og is-producerende virksomheder, der opererer i ni lande.

I gang med turn around Nu er opgaven derfor at få vendt udviklingen i Hjem-Is, der i 2016 havde et overskud før skat på 1,3 millioner kroner. - Vi laver et underskud i 2017 på grund af omkostninger i forbindelse med overtagelsen, driftsmæssige udfordringer og vejret. En stor del af forklaringen er, at vejret var dårligt, siger Torben Meng. Virksomheden har cirka 165 medarbejdere, hvor langt de fleste er chauffører, der kører boligområderne tynde ledsaget af den karakteristiske klokke. Derudover har virksomheden ni depoter, og der sidder 16 medarbejdere på hovedkontoret i Kolding, hvor de lægger den strategi, der skal vende minus til plus. - Vi er i gang med en turn around i Hjem-Is lige nu. Vi får produceret vores produkter i Danmark igen. Vi forbedrer vores produktkvalitet ved at tilføre endnu flere af de gode råvarer, og vi forbedrer vores digitale platforme, så vi bliver mere tilgængelig, siger Torben Meng.