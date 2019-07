Hjælp til sommerferielæsningen: Tre århundreders europæiske og amerikanske fortællinger

Hvad skal jeg læse i ferien? I en lille serie bringer avisen bog-anbefalinger fra bibliotekarer på Kolding Bibliotekerne. I dag er det Lotte Klemens Thomhave, bibliotekar:

- Hvor gode er vi egentlig til at nyde livet? Et spørgsmål jeg har tænkt mig at blive klogere på i min sommerferie ved at læse bogen "Sydhavsøen: Nydelsens geografi" af Fritz Andersen. Det er en idé- og litteraturhistorisk rejse i sporet på tre århundreders europæiske og amerikanske fortællinger om øen, havet og øhavet.

- Litteraten Frits Andersen læser og analyserer rejseberetninger, malerier, film og romaner fra 1700-tallet og frem til i dag af kunstnere og forfattere som Paul Gauguin, Herman Melville, Robert Louis Stevenson, Jules Verne, Thor Heyerdahl og Marlon Brando. Jeg håber al denne læsning om nydelse også kan smitte af på aktiviteterne i min ferie. Jeg skal helt sikkert finde hængekøjen frem og langsomt lade hoved og krop finde hinanden.