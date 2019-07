Hjælp til sommerferielæsningen: Marianne Ibsen Hansen, det tætteste på en ny Halfdan Rasmussen

Hvad skal jeg læse i ferien? I en lille serie bringer avisen bog-anbefalinger fra bibliotekarer på Koldingbibliotekerne. I dag er det Bente Bruun, bibliotekar:

- Um chiligum okkenokkenikkenum .... Marianne Iben Hansen er det tætteste, vi kommer på en ny Halfdan Rasmussen. "A, B, kom og C" er en bog med alfabetrim, mens "Axel elsker biler" er en rap om bilmærker og anden Axel, der skiller sig ud, men efterhånden accepteres. Disse bøger er en del af "Børnenes bedste bøger", så de bliver læst i alle kommunale børnehaver.

- Men Marianne Iben Hansen har skrevet mange andre billedbøger. "Kroppen - rim og mirakler" er en fagbog med både sjove rim og fakta om kroppen. De 6-9 årige vil elske at høre englerappen "Av det gør nas", som er rå og rørende actionkomedie og en sand fest at læse højt.

- Det samme er Lille frøken Pingelpot, som er min yndlings. Lille frøken Pingelpot er ikke som de andre, for i stedet for "pip" kommer der sære lyde ud af næbbet "okkenokkenikkenum della hyt pyt pingelpot ding dappe duh". Og det er ikke spor rart at være anderledes, med mindre man har én at være anderledes sammen med. Marianne Iben Hansen tager fat på alvorlige emner og udsætter dem for mundballade, som kan få børn og voksne til at grine og til at tale sammen om svære følelser.