Hjælp til sommerferielæsningen: Lykke-Per, en storslået personbeskrivelse

Hvad skal jeg læse i ferien? I en lille serie bringer avisen bog-anbefalinger fra bibliotekarer på Kolding Bibliotekerne. I er det Cecilie Lærke Asaa, kommunikationsmedarbejder:

Jeg er for nylig gået i gang med at læse "Den der lever stille" af Leonora Christina Skov. Den ryger med i kufferten, hvis ikke jeg når at sluge den inden, for den har fanget mig fra første side. Jeg er virkelig nysgerrig på, om Christina får sluttet fred med nogle af de ar, hun har på sjælen. Så den vil jeg klart anbefale til folk, der er vilde med rørende erindringsromaner.

På min e-bogslæser ligger "Hvis der skulle komme et menneske forbi" af Thomas Korsgaard. Jeg har en svaghed for slægtsromaner og socialt drama. Så den glæder jeg mig til at tage hul på.

Jeg kan også anbefale Henrik Pontoppidans "Lykke-Per" som jeg netop er blevet færdig med at læse. Det var helt fantastisk at dykke ned i en storslået personbeskrivelsen af et menneske, der bakser med at finde sin plads i livet. Selvom fortællingen foregår i slutningen af 1800-tallet og starten af 1900-tallet, er Lykke-Pers rutsjebaneture gennem livet helt almene, og gav mig masser at tænke over.