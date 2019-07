Hjælp til sommerferielæsningen: (Gen)opdagelsen af stor litteratur

Hvad skal jeg læse i ferien? I en lille serie bringer avisen boganbefalinger fra bibliotekarerne på Koldingbibliotekerne. I dag er det Kristoffer Harboe, bibliotekar:

- I foråret satte jeg mig for at (gen)læse nogle værker fra min gymnasietid. Nogle af dem findes ikke på Kolding Bibliotek. Så er det godt, at vi har Bibliotek.dk, hvor man kan bestille bøger fra andre biblioteker til afhentning lokalt. En service, som jeg har benyttet mig af utallige gange, og som gjorde (gen)læsningen af to af nedenstående bøger mulig:

Tag chancen med Mr. Chance. - Er en debil mands evne til at tale i plantemetaforer nok til at forføre en hel verden, så han ved et tilfælde ender som vicepræsidentkandidat i USA? Det kan du finde ud af i Jerzy Kosinskis satiriske roman Chance. Et lille mesterstykke. I skuespillet Educating Rita, som kun findes på engelsk, tager en arbejderkvinde timer hos en lektor for at blive klogere på verden. Men hvem underviser hvem?

En eviggyldig roman. - Knud Sønderbys roman Midt i en jazztid er en medfølende skildring af 20'ernes ungdom, som sagtens kunne være skrevet i dag, hvilket er med til at gøre den så fremragende - den er tidløs.