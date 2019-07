Hjælp til sommerferielæsningen: Erotisk novellesamling

Hvad skal jeg læse i ferien? I en lille serie bringer avisen bog-anbefalinger fra bibliotekarer på Koldingbibliotekerne. I dag er det Sofie Fredborg, bibliotekar:

- Skøn erotisk novellesamling af Anaïs Nin: Venus deltaet.

- Lystfuld og legende det er Anaïs Nins erotiske noveller. Hun levede fra 1903 til 1977 og var forfatter. For at tjene lidt flere penge skrev hun erotiske noveller til en såkaldt "samler", der betalte hende en dollar pr. side. Novellerne blev udgivet efter hendes død. Mens hun levede, skrev Anaïs Nin også dagbog, så vi ved, hun har haft et meget erotisk liv, bl.a. havde hun et forhold til forfatteren Henry Miller og hans kone, som ifølge hende selv var et velfungerende trekantsforhold. Hvis man kan lide erotisk litteratur, vil jeg helt klart anbefale den, udover god erotik er her interessante personligheder og et dejligt sprog, og så gør det jo heller ikke noget, at der er kvinder i den, som ikke altid er underdanige.

- Bogen ligger også på eReolen. Her kan man også læse et uddrag fra hendes dagbog fra 1931-32, som hedder "Henry og June", netop fra den periode, hvor hun havde trekantsforholdet.