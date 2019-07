Hjælp til sommerferielæsningen: En sproglig saltvandsindsprøjtning

Hvad skal jeg læse i ferien? I en lille serie bringer avisen bog-anbefalinger fra bibliotekarer på Koldingbibliotekerne. I dag er det Sarah Kidmose Hansen, biblioteksformidler:

- Denne sommer skal jeg blandt andet læse Shahrnush Parsipurs Kvinder uden mænd, som har fået fantastiske anmeldelser herhjemme. Bogen er fra Gyldendals skalaserie, som er en række smukke udgivelser af litterære perler, som alle er værd af give sig i kast med - for eksempel kan jeg anbefale Sylvia Plaths klassiker Glasklokken og James Baldwins Giovannis Værelse, som er en forfærdelig og smuk fortælling om fortabte elskende i 50'ernes Paris.

- Sommerferien giver tid til at læse nyt, men jeg bruger også altid ferien til at vende tilbage til nogle af mine yndlingsbøger. I år vil jeg læse Olga Ravns Celestine, som er en mørk, smuk og vild bog om en ung kvinde, der tager et job på en højskole og fascineres af spøgelset Celestine. Det er en vanvittigt potent bog, hvor sproget er ladet med tung regn og torden, og læsningen dufter af syrener og råd. Celestine er en sproglig saltvandsindsprøjtning og et dragende sommerunivers.