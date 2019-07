Hvad skal jeg løse i ferien? I en lille serie bringer avisen bog-anbefalinger fra bibliotekarer på Kolding Bibliotekerne. I dag er det Christian Hundebøl Høj, kulturformidler:

-Her til sommer er jeg i vildrede. Jeg har alt for mange gode bøger at vælge mellem. Ferietid må nu være den helt rigtige periode til at læse Bertrand Russells sjove lille essaybog, Hyldest til lediggang, som er fra 1930'erne, men kun er blevet mere relevant i kraft af, at robotterne kommer og kaprer manges job, mens antallet af dem, der bliver stressede og syge af deres, stiger.

- For øjeblikket læser jeg Mads Damsøs gakkede, men dybsindige debutroman med den fantastiske titel: Hvis dette er en lakridspibe. Om lakridspibeentusiasten Mads, der er hyret til at skrive dødeligt syge Kunos selvbiografi, mens hovedpersonen selv modsætter sig skriveriet, og mens forfatteren i skriveperioden bor på anti-luksuriøse Kjelds Klit-Camping i et telt, der minder Mads om et "velbrugt kondom". Og så skal jeg også have læst Jens Andersens Kim Larsen-biografi, inden Andersen gæster biblioteket sidste søndag i september. Der er bare så mange gode bøger at læse. Så sommerferie bliver til læseferie. Igen i år.