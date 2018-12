Hjælp til den dementes kone og den kræftramtes mand: Kolding har fået sin første pårørendeguide

Med 130 ansøgere var interessen for det nye job som pårørendeguide i Kolding massiv. Den nye guide skal hjælpe borgere med at finde rundt i de tilbud om hjælp, der er i kommunen.

- Det gjorde vi, fordi vi havde hørt om ønsket flere steder. Det kan være svært at orientere sig, hvis man er pårørende. Man kan have spørgsmål om ting som boligsikring, sygepleje og hjemmehjælp. Den nye pårørendeguide skal lytte og fortælle om de muligheder, som borgeren har for at komme videre i systemet. Det kan være en service til borgere, der står i en presset situation, men hun skal også guide borgere, der er kommet i en alder, hvor de får brug for hjælp, fortæller Per Bødker Andersen (S). Hvad forventer du af guiden? - At hendes ansættelse bliver en lettelse for de mange mennesker, der har brug for et godt råd og en håndsrækning, svarer han.

Kolding: Her op til jul har ældrerådet og Ældre Sagen fået opfyldt et stort ønske. Kolding Kommune har ansat sin første pårørendeguide. Der var rift om jobbet med at hjælpe pårørende til borgere, der rammes af for eksempel demens, psykisk sygdom, handicap, misbrug eller kræft. 130 søgte stillingen. Helle Fønss Bach fra Esbjerg er ansat og begynder mandag den 2. januar.

Kolding Kommune fik 130 ansøgninger til det nyoprettede job som pårørendeguide. 59-årige Helle Fønss Bach fra Esbjerg har fået jobbet og begynder i jobbet den 2. januar. Forhistorien er den, at ældrerådet og Ældre Sagen længe har ønsket en pårørendeguide. Og ved budgetforhandlingerne blev der på Socialdemokratiets initiativ afsat penge til guiden. Pårørendeguiden skal sikre, at pårørende til for eksempel demensramte, kræftramte eller misbrugere kan få hjælp og vejledning om de praktiske spørgsmål, man som pårørende ofte har. Guiden kan også fortælle, hvor pårørende kan møde andre, der står i samme situation. Pårørendeguiden får base på Sundhedscenter Kolding.

Skal skabe ro

Ældrerådets formand Henry Clausen fortæller, at man herfra pressede på for at få en pårørendeguide af flere grunde.

- De pårørende har ofte brug for rådgivning, når for eksempel deres forældre eller ægtefælle møder systemet. Vi tror på, at kommunens nye guide kan give lidt mere ro på hos de pårørende og eventuelt også hos den, der skal på plejehjem eller står over for andre ting, der skaber ændringer og kan give uro i hverdagen, forklarer Henry Clausen.

Han håber, at den nye guide er en kvinde, der "vil gå på jorden" forstået på den måde, at hun vil komme ud på plejehjem og i private hjem og opsøge de folk, der har problemer.

Seniorudvalgsformand Søren Rasmussen (DF) tror, at mange borgere vil få glæde af den nye guides arbejde.

- Hun kan hjælpe borgere i alle aldersgrupper med at få kendskab til muligheder og tilbud i kommunen. Det var også det, jeg hørte, at vi havde brug for, da vi havde borgermøde om demens. Her blev nogle af deltagerne overraskede over alle de tilbud, der er til demente og deres pårørende, men det skal de ikke blive. Her skal pårørendeguiden hjælpe, så borgerne kender og får let adgang til tilbuddene, siger han.