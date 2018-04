Hjælp mod dårlig trivsel: Børn og forældre går i skole sammen

Birgitte Gade, til venstre, og Louise Fevre er lærere i Bramdrup Skoles familieklasse. Bag dem er et eksempel på det scoreskema, de arbejder med i familieklassen og i elevernes almindelige klasser. Her arbejder eleverne med at nå enkelte konkrete mål, og de scorer smileyer eller points for, hvordan det går, når de er i deres klasser. Undervejs ændres målene for hvert barn. Foto: Mette Mørk

Som den første folkeskole i Kolding oprettede Bramdrup Skole tidligere i år en familieklasse for børn, der ikke trives i skolen. Her er forældrene med i en særlig klasse to gange om ugen.

Kolding: Normalt er det ikke meningen, at forældre skal have fast plads i skolers klasseværelser i løbet af skoledagen. Men på Bramdrup Skole er forældre en naturlig del af det tilbud til elever, der ikke trives, som skolen oprettede tidligere i dette skoleår for at hjælpe disse elever til at trives bedre og til at kunne blive i deres almindelige klasse. Holdningen er nemlig, at ved et tæt samarbejde mellem skole og forældre hjælper man eleverne bedst. Navnet på klassen er familieklassen, og den har sit eget lokale på skolen. Og her er det ikke kun elever og lærere, som mødes mandag og torsdag i de to første lektioner. De elever, der er med i familieklassen, har også en eller begge forældre med hver gang, og formålet er, at skolen og forældrene i samarbejde kan hjælpe børnene af med nogle af deres problemer. Der er mellem to og seks elever og deres forældre i familieklassen ad gangen, og et forløb varer typisk 12 uger. Er der brug for at gå der længere tid, kan det forlænges.

Familieklassen Familieklassen på Bramdrup Skole blev i første omgang oprettet som et etårigt projekt i samarbejde med kommunens PPR (pædagogisk-psykologiske rådgivning) for at finde veje til at fremme inklusion af børn.På Bramdrup Skole stopper man dog ikke familieklassen efter dette skoleår men kører derimod videre med den.



Familieklassen foregår mandag og torsdag fra kl. 8-9.40. Herefter er eleverne i deres almindelige klasser. Hver mandag er der forældremøde fra kl. 9.50-10.30 uden børn.

Kører skævt Eleverne, der er med i familieklassen, trives ikke, og det kan give sig udslag på mange forskellige måder, fortæller Birgitte Gade og Louise Fevre, som er de lærere, der står for familieklassen. - Det er typisk børn, det er kørt skævt for, og som har det svært med at gå i skole. De kan have svært ved at finde deres plads i klassen, og det kan være børn, der er i konflikt med andre. De kan have svært ved at koncentrere sig, og de har alle tegn på ikke at trives, siger Birgitte Gade, der efter cirka et halvt år med familieklassen ikke er i tvivl om, at børnene har gavn af den. - Hvis vi ikke havde det tilbud, så ville de ting, de står med, meget vel risikere at blive forværret, siger hun.

Forældres ressourcer Familieklassen er den første af sin slags i Kolding, men der findes lignende klasser mange andre steder i landet. Birgitte Gade og Louise Fevre peger på, at det at få forældrene med i skole sammen med deres børn nogle timer om ugen og have et tæt samarbejde med dem er alfa og omega. De ting, der fungerer godt derhjemme, kan lettere blive overført til skolen, og forældrenes grundige kendskab til deres børn og deres ressourcer er gode at få i spil i skolen. - Det er vigtigt, at vi ikke kommer som skole og er bedrevidende, og det er vigtigt at gå til dem, der kender deres børn bedst. Vores fælles viden omsætter vi til noget godt, siger Louise Fevre.