Historisk virksomhed er gået konkurs: Skylder Skat penge

Flyttede frem og tilbage

Det er over 14 år siden, at Historicum blev grundlagt. Den var ejet af Annette Herbst, der er cand. pæd. i håndarbejde og tekstil, og hendes mand Bjarne Hansen.

Virksomheden lå først i Aabenraa og Haderslev, før den flyttede til Christiansfeld. I 2015 sagde parret bag den historiske butik og værksted dog farvel til Christiansfeld for at flytte deres firma til Båring på Vestfyn. I efteråret 2018 rykkede de dog butikken tilbage til Christiansfeld igen, og i den forbindelse fortalte Annette Herbst, at det var for svært at få nye, lokale samarbejder i gang i det fynske.

Dengang pegede hun på, at Historicum havde flere eksisterende samarbejder i det syd- og sønderjyske. Firmaet lavede desuden også tøj og dragter til DR's historiske tv-serie "Historien om Danmark, ligesom man hos Historicum holdt kurser og foredrag, deltog i pædagogiske projekter og stod bag vejledning og konsulentbistand i forbindelse med historiske projekter.