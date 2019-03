Historisk værtshus skal jævnes med jorden: Planer om 14 boliger

Lanternen

Værtshuset i Låsbygade 21 åbnede første gang i 1972.De seneste år har Lanternen haft et svært liv. I foråret 2016 lukkede værtshuset på grund af konkurs, men senere på året overtog nye ejere stedet for at drive det videre. Et år efter, i april 2017, lukkede Lanternen så for sidste gang, da det igen gik konkurs.



I slutningen af december 2018 købte erhvervsmand Morten Bugge så bygningen, som han planlægger at rive ned for i stedet at opføre lejligheder.