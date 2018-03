Historisk rundvisning: Følg med ilden rundt på Koldinghus

Kolding: For at markere 210-årsdagen for den altødelæggende brand tilbyder Koldinghus 29. marts for første gang en rundvisning, der fortæller historien om baggrunden for branden. Rundviseren er en af museets faste guider, Erik Lysbjerg.

Rundvisningen begynder ved kaminen, hvor branden opstod og går op til de etager, hvor ilden for alvor fik fat og gennem slottets sydfløj, hvor kommandant P.M. Hviid havde haft tjenestebolig siden 1796. Familien Hviids beretning er en af de få øjenvidnebeskrivelser af branden, der er bevaret dels gennem hustruens brev til ægtemanden, dels gennem datteren Mathildes beretning om natten, hvor slottet stod i flammer, og om hvordan hendes mor, fru Hviid, nåede at få reddet børn, tjenestefolk, indbo og til sidst sig selv ud af et vindue på slottet.

Rundvisningerne foregår 29. marts-2. april, alle dage kl. 14.30.