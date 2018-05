Historisk jubilæum med folkemusik

Vamdrup: Historisk Forening i Vamdrup kan i år fejre 50 års jubilæum. Det markerer foreningen lørdag 26. maj med et åbent hus arrangement på Kongeåmuseet i Vamdrup fra kl. 10-16.

Der vil være mulighed for gratis at bese museets udstillinger. Man kan også komme ind i teltet udenfor, hvor man kan se den udstilling, som omegnens arkiver har lavet for at forklare oplandets betydning for Kolding og Koldinghus. Her vil historiker Per Bomholt, Kolding, knytte kommentarer til nogle af plancherne.

Derudover er det lykkedes for foreningen at få fat i Peter Uhrbrand, Fanø, som i to omgange underholder med folkemusik. Peter Uhrbrand har en speciel tilknytning til Kongeåmuseet, da han har boet i bygningen, mens den stadig var stationsforstanderbolig.