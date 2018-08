Historien om Birgitte: En syg eks-misbruger skal i job

Hvad er ressourceforløb?

- Et ressourceforløb varer mellem et og fem år. Det består af forskellig støtte og hjælp fra kommunen.- Formålet med et ressourceforløb er at forbedre personers arbejdsevne, så de på sigt kan få en tilknytning til arbejdsmarkedet.- Det er kun personer med svære problemer, for eksempel fysisk sygdom og psykiske lidelser, der kan komme i et ressourceforløb.- Ressourceforløb blev indført i januar 2013 i forbindelse med reformen af førtidspension og fleksjob. Det var blandt andet for at nedsætte antallet af borgere, der kommer på førtidspension.- Forløbet er beregnet til personer under 40 år. I nogle tilfælde kommer personer over 40 år i ressourceforløb.- Under forløbet modtager man et beløb, der svarer til den ydelse, man modtog før ressourceforløbet. Det vil sige, at man modtager det, der svarer til kontanthjælp, hvis man inden forløbets start var på kontanthjælp.Kilde: Patienthåndbogen, www.sundhed.dk Kolding Kommune har ikke ønsket at kommentere konkret på Birgittes sag. Arbejdsmarkedschef, Søren Bork Hansen, siger dog, at borgere kun indstilles til et ressourceforløb, hvis kommunen mener, at de har mulighed for at blive klar til et job, herunder også fleks- og skånejob.