KOLDING: En herretøjsforretning på Østergade blev lørdag klokken 23.55 udsat for indbrud. En gerningsmand er set køre fra stedet i en bil. Han beskrives som en ung mand iført sort hættetrøje, muligvis med sorte bukser og havde en maske eller lignende foran ansigtet. Der er stjålet tøj for et ukendt beløb.