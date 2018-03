Her kobler de af fra et travlt arbejdsliv

Inde i de lune fortelte og campingvogne på pladsen med udsigt over Hejls Nor er der nemlig liv mange steder.

- Det er skønt med et frirum, hvor vi ikke er forpligtede. Vi er ikke så sociale, når vi er her, som så mange andre campister er, for vi nyder freden og roen. Men engang imellem er det hyggeligt, fortæller de.

Også de har en travl hverdag som henholdsvist konsulent hos Arla og indkøber hos Louis Poulsen, så derfor forlader de så vidt muligt rødstensvillaen med den 1300 kvadratmeter store have hjemme i Rødding hver weekend fra påske og frem til september for at slappe af.

16.sæson

Ligesom Tina og Frede har de netop slået hul på 16. sæson på Hejlsminde Strand Camping.

- Det begyndte med, at vi overvejede, om vi skulle blive fastliggere eller købe et sommerhus. Og så landede vi her for ikke at have to huse, forklarer Jan, som elsker at stå op, før fanden får sko på, og sejle ud på Noret med fiskestang og garn.

- Det her er jo en perle. Det giver os en frihedsgrad og en afslapning i forhold til vores stressede hverdag at være her. Og udsigten bliver man bare aldrig træt af, konstaterer Jan.