Her er vinderne: Disse 10 skal skal opleve Obama

Kolding: Spændingen var næsten til at tage og føle på, da borgmester Jørn Pedersen og lokalredaktør Laust Tuxen Hedegaard mandag formiddag mødtes i byrådssalen på rådhuset for at sætte navn på de 10 billetter, som Kolding Kommune har reserveret til almindelige borgere.

Alle beboere i Kolding Kommune over 18 år har kunnet deltage i lodtrækningen ved at skrive sig op på kommunens hjemmeside. Det var der ved fristens udløb torsdag 20. september 5.251 borgere, der havde gjort.

På lodtrækningsdagen var de mange navne omsat til lige så mange stykker papir med hvert sit nummer på, som var spredt ud på gulvet i byrådssalen.

Her skiftedes borgmesteren og lokalredaktøren til at trække de i alt 10 numre ud fra den store pulje. Hvert nummer blev med det samme slået op og tjekket af kommunens webchef Troels Vinding og borgmestersekretær Heidi Johannesen, som sad klar ved hver sin computer for at finde ud af, hvilket navn, der gemte sig bag hvert enkelt nummer. Navn og adresse skulle også tjekkes i folkeregistret, inden det blev offentliggjort, så kommunen var sikker på, at billetterne kun tilfaldt borgere med bopæl i kommunen.

Da de 10 navne var udtrukket, blev der for en sikkerheds skyld trukket fem ekstra numre, som ligger i en reservepulje, hvis nu en af de heldige vindere alligevel ikke har mulighed for at deltage på fredag. Navnene på borgerne i reservepuljen er ikke offentliggjort.