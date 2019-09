Her er den nye rektor for Designskolen Kolding: Ombejlet og flittig professor sætter sig i chefstolen

Kolding: En flittig, udadvendt leder, der lægger stor vægt på at samarbejde med verdenen omkring sig. En leder, der har modtaget Gyldendals Formidlingspris for sin måde at formidle akademisk viden. Og en leder, der har brug for motion og bevægelse for, at hovedet også fungerer, som hun ønsker det.

Sådan lyder en kort karakteristik af 46-årige Lene Tanggaard, der ved årsskiftet overtager posten som rektor på Designskolen Kolding.

Medarbejderne på skolen blev torsdag orienteret om, at det er professoren fra det nordjyske, som overtager rektorsædet efter Elsebeth Gerner Nielsen, der for længst har bebudet sin fratræden ved udgangen af 2019.

Allerede fra 1. november kommer Lene Tanggaard dog til at have sin daglige gang på designskolen. I to måneder går hun nemlig i mesterlære hos sin forgænger og vil i perioden overtage flere og flere af hendes opgaver.