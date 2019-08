Her er de tre nominerede til prisen som Årets Klimahelt

For tredje år i træk gør Kolding Kommune klar til at uddele prisen som Årets Klimahelt til en borger, som brænder for den bæredygtige dagsorden. De tre kandidater til prisen gør alle en ekstraordinær indsats for klimaet og bæredygtigheden, og samtidig formår de at inspirere andre til en mere klimavenlig og bæredygtig livsstil.

Kolding: Klimademonstrationer, kamp mod madspil og en familie, der er selvforsynende med frugt og grønt. Blandt de tre tiltag skal Årets Klimahelt i Kolding Kommune findes. Vinderen kåres under Kulturnatten 23. august, hvor man kan møde de tre nominerede til prisen og høre mere om, hvordan de på hver deres måde arbejder for at reducere CO2-udledningen.

Årets Klimahelt Prisen uddeles under årets kulturnat fredag 23. august.



Det sker i Søndergade kl. 16.30, hvor borgmesteren står klar til at overrække prisen.



Det er Kolding Kommune, som står bag prisen.



Vinderen udpeges af en fagjury bestående af medarbejdere fra Kolding Kommunes Klima og Bæredygtighedsafdeling.



I år er det tredje gang, prisen uddeles.



Prisen gives til en borger, som brænder for den bæredygtige dagsorden.



I år er tre kandidater indstillet til prisen, fordi de gør en ekstraordinær indsats for klimaet og bæredygtigheden i Kolding kommune, og formår at inspirere andre til at leve mere bæredygtigt og klimavenligt.

Line Øskov Knudsen er også kandidat til titlen som Årets Klimahelt. Hun står bag initiativet og facebookgruppen ?Den selvforsynende familie. Privatfoto

Dyrk selv Line Øskov Knudsen står bag initiativet og facebookgruppen "Den selvforsynende familie", hvor hun viser, at man sagtens kan dyrke sine egne grøntsager og blive selvforsynende, selvom man bor i et helt almindeligt villakvarter. Line bor i et toplanshus i Kolding sammen med sin mand og deres tre børn. Huset ligger på en grund på 842 kvm, og her dyrker Line og familien haven året rundt, så de kan forsyne sig selv med økologisk frugt og grønt. Via facebookgruppen "Den selvforsynende familie" forsøger Line at give gode råd og inspiration videre til andre, der ønsker at dyrke deres egne grøntsager. - Hvis naturen kan hjælpe os tilbage til at få det godt igen i en svær tid, så bliver vi nødt til at værdsætte den og passe godt på den og lære at dyrke den selv på en bæredygtig måde - også i vores villahaver som mange af vores oldeforældre og bedsteforældre gjorde det, siger Line Øskov Knudsen i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Irma Lysholm Borch er Initiativtager til klimademonstrationerne i Kolding, og for den indsats er hun nu nomineret som Årets Klimahelt. Privatfoto

Demonstrationer Irma Lysholm Borch er nomineret til prisen Årets Klimahelt, fordi hun har stået bag klimademonstrationerne i Kolding, hvor unge mennesker forsøgte at råbe politikerne op. Skolestrejkerne er inspireret af den svenske klimaaktivist Greta Thunberg, og det er også hende, Irma Lysholm Borch fik sin inspiration fra. - Min motivation har helt klart været, at klimaforandringerne er et problem, som vi må se i øjnene. Jeg synes, det er vigtigt, at vi demonstrerer, da det giver opmærksomhed! Og vi har brug for opmærksomhed, når vi har et problem, og vi er nødt til at råbe vores beslutningstagere op. Og det mener jeg, vi gør, når vi demonstrerer, siger Irma Lysholm Borch i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune.

Mod madspild Den sidste kandidat til prisen er Iben Østergaard Fog, som står bag en ny frivillig organisation i Kolding, der hedder RE:Food Lab. Her arbejder man med at skabe opmærksomhed, debat og viden omkring madspild, grøn ansvarlighed, overforbrug, "Zero Waste", FN's 17 Verdensmål, og så vil man opfordre Koldings borgere til at gribe til handling imod madspild. - Min idé til at fokusere netop på madspild kommer fra mine personlige erfaringer med at skralde som yngre. Her blev jeg opmærksom på de store mængder mad, der bliver smidt ud; mad som kan spises og egentlig ikke bør ende i en skraldespand, siger Iben Østergaard Fog i en pressemeddelelse fra Kolding Kommune. Hvem af de tre nominerede, der løber med prisen, afgøres af en fagjury bestående af medarbejdere fra Kolding Kommunes Klima og Bæredygtighedsafdeling. Det er borgmester Jørn Pedersen, som overrækker prisen på Kulturnatten fredag 23. august. Det sker i Søndergade kl. 16.30.