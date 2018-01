Her er Koldings tre bedste erhvervshandler i 2017

1. Eikr

Et splinternyt norsk selskab har købt en 78.000 kvadratmeter stor byggegrund mellem Højvangen og Venusvej/Dons Landevej. Her skal der bygges en ny fabrik med i første omgang 200 medarbejdere, som skal producere bæredygtige, økologiske modulboliger til hele det nordiske marked. Det kan både være enfamiliehuse og lejlighedskomplekser.

Fabrikken bliver opført i løbet af det næste års tid.

Virksomheden hedder Eikr, der betyder eg på norsk, og den ejes af moderselskabet Eikr As By The Green Holding Company As (TGHC AS), som er stiftet for nylig.

Pris: 8.190.000 kroner eks. moms.