Her er Kolding Gymnasiums nye rektor

Sune Hother Petersen bliver ny rektor på Kolding Gymnasium. Han tror blandt andet på, at et gymnasium ikke alene skal uddanne, men i høj grad også danne.

Skal både uddanne og danne

- Det er med ydmyghed og i stor respekt for Kolding Gymnasium og skolens historie og værdier, at jeg tiltræder stillingen som skolens nye rektor. Min baggrund og mine værdier matcher på rigtig mange måder Kolding Gymnasiums, og det vil derfor falde mig særdeles naturligt at videreføre, udvikle og supplere allerede igangsatte initiativer og i samspil med elever og personale at igangsætte nye, siger Sune Hother Petersen i pressemeddelelsen.

- Jeg tror som Kolding Gymnasium på, at et gymnasium ikke alene skal uddanne, men i høj grad også danne - der skal gives mulighed og rum for, at eleverne kan udvikle og udfolde såvel deres faglige som deres menneskelige potentiale.

Formanden for bestyrelsen på Kolding Gymnasium, Jan Stentoft, udtaler:

- Jeg er glad for, at et enigt ansættelsesudvalg har indstillet til bestyrelsen at tilknytte Sune Hother Petersen til Kolding Gymnasium, HF og IB. KG får med Sune en meget kompetent rektor, som sammen med skolens øvrige personale kan fastholde og udbygge det høje niveau og den gode kultur, der er på skolen.