Hjarup: Weekendens regn er kommet som en tidlig julegave for juletræsavler Poul Friis. Hans i alt 200.000 juletræer tørster nemlig efter vand efter en lang, varm og rekordtør sommer.

- Vi er glade for regnen. Det gør det nemmere for os at være til oppe i hovedet. Vi skal snart til at gøde, og der skal jo være noget vand til at opløse gødningen, der gør, at træerne får den flotte mørkegrønne farve, siger Poul Friis.

Men selvom træerne tørster, er han ikke nået til det punkt, hvor julen er i fare for en aflysning. Der skal nok være juletræer til folket, forsikrer juletræsavleren, der sælger de fleste af sine juletræer til eksport. Det er nemlig kun 20-30 procent af de nysåede juletræer, der er døde, mens resten overlever eller kan reddes.

- Der er ingen grund til at male fanden på væggen. Der skal nok komme masser af kvalitetstræer. De nysåede er fuldstændig døde og har ingen rødder, mens de træer, der er salgsklare, har været mere hårdføre. De kan godt reddes igen med noget tilklipning, siger Poul Friis.