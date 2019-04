Hemmelig hæder: Koldinghus overrasket over Michelin-stjerne

Også seværdigheder kan få tildelt Michelin-stjerner, og i den seneste guide er der en stjerne til både Koldinghus og Trapholt. På slottet ser man stjernen som glædelig begivenhed i forhold til satsningen på internationale gæster.

Kolding: For Koldinghus er det kommet som en overraskelse - men en glædelig én af slagsen - at museet har fået tildelt en stjerne (ud af tre mulige) i den grønne Michelin-guide, som belønner de bedste seværdigheder. Koldinghus har ikke fået nogen officiel melding fra Michelin om tildelingen, og ganske som med restauranterne er det også anonyme besøg, der resulterer i, om seværdigheder får en, to eller tre stjerner i guiden. På museet har man ingen viden om, at Koldinghus tidligere har haft en Michelin-stjerne. Men det glæder direktøren, Janus Møller Jensen, at Koldinghus er at finde på den fornemme liste, der blot rummer 90 danske attraktioner - her i blandt også Trapholt. - Når man har fået en stjerne, så er der jo kortere til at få to. Og ser man på potentialet for Koldinghus, så kan man godt opnå tre Michelin-stjerner, hvis museet fortsætter den udvikling, det har været inde i. Og det er ikke blot for at opnå flere stjerner, men fordi slottet har den kvalitet og fortælling, som skal til, siger Janus Møller Jensen, der er direktør på Koldinghus.

Den grønne Michelin-guide Det er den franske dæk-virksomhed, Michelin, som står bag Michelin-guiden. Den var først en guidebog til billister med vejkort, informationer om tankstationer og lister over spisesteder og overnatningsmuligheder.I 1926 blev der for første gang uddelt stjerner til restauranter i Michelin-guiden. I første omgang kunne restauranterne dog kun opnå en enkelt stjerne. Systemet med nul, en, to eller tre stjerner, som vi kender i dag, blev indført fem år senere.



Stjernerne uddeles på baggrund af vurderinger fra et hold af anonyme inspektører, som besøger restauranterne.



Den gastronomiske, røde guidebog er mest kendt, men der findes også en grøn udgave, som guider til de bedste og mest seværdige attraktioner.



International rolle Han ser tildelingen som et udtryk for, at Koldinghus har oplevet en større international bevågenhed gennem de senere års store udstillinger og ikke mindst i forbindelse med sidste års markante fejring af 750 års jubilæet. - Det har skabt en større opmærksomhed omkring den rolle, som slottet spiller, og hvilken fortælling det rummer, også i en større, international sammenhæng. Mange kender sikkert Michelin-guiden for årligt at krydre verdens restauranter med deres famøse stjerner. I Danmark er det særligt restauranter som Noma og Geranium, der har været med til at skærpe opmærksomheden på de eftertragtede stjerner. Ligesom med den gastronomiske guide er der gradbøjninger i bedømmelsen. En stjerne betyder, at seværdigheden er værd at opleve, to stjerner betyder, at seværdigheden er en omvej værd, og tre stjerner indikerer, at seværdigheden er værd at rejse efter.

Internationalt momentum Janus Møller Jensen ser den tildelte Michelin-stjerne som en velkommen hjælp i forhold til satsningen på international turisme. I forvejen har Koldinghus over et par sæsoner oplevet en markant opblomstring af turister, der tager på udflugt fra de krydstogtskibe, der ligger til kaj i Fredericia. - Vi er inde i et internationalt momentum. Og det bliver noget, vi uden tvivl kommer til at arbejde mere med som en naturlig overbygning, når vi sætter os ned for at udarbejde den kommende strategiplan, siger Janus Møller Jensen og føjer til: - Det er for tidligt at udtale sig alt for konkret om den kommende strategiplan, for den kommer vi først for alvor til at arbejde med til efteråret, men der er ingen tvivl om, at det bliver et stort løft for Koldinghus, når vi i 2025 kan indvi vores gobeliner. Det vil i sig selv være en attraktion i internationalt format, for hvor mange steder ser man det? Gobelinerne, han taler om, er resultatet af en kæmpe donation fra Ny Carlsbergfondet, som skal gøre Koldinghus til en langt større attraktion, end slottet allerede er i dag.