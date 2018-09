At planlægge foredrag og underholdning til torsdagsarrangementer er en af Helle Lunds mange opgaver som ny leder af OK-Klubben. Hun tager også gerne selv ud for at blive klogere. Hun har lige set skuespillerinden Vigga Bro på Godset i forestillingen Sne. Og hun har lige været til foredrag med journalist og tv-vært Hans Pilgaard. Foto: Søren Gylling