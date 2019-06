Helhedsplan er klar: Arena Syd-drømme for 92 millioner kroner

Bemærk det farverige indgangsparti med store glaspartier i mange kulører. Sådan forestiller udviklerne af helhedsplanen sig, at indgangspartiet mod nord skal se ud. Bag glaspladerne gemmer sig et spaområde og en ny og større svømmehal. Illustration: Moos Landskaber

Efter to års arbejde er en bred gruppe af borgere, foreninger og institutioner i Vamdrup klar med en helhedsplan for en ny Arena Syd. Målet er blandt andet at skabe større sammenhæng til bymidten.

Vamdrup: Efter to års arbejde er en bred gruppe af borgere nu klar med en imponerende visionsplan, som i løbet af de kommende år skal binde Arena Syd meget tættere sammen med Vamdrup by og udvikle området omkring arenaen som fælles mødested for folk i alle aldre med masser af nye aktiviteter og friluftsliv i grønne rammer. Det var Arena Syds bestyrelse, der i sin tid søsatte arbejdet - oprindeligt med fokus på arealerne lige omkring arena-bygningen. Siden da er bl.a. Vamdrup Byforum, Vamdrup Skole, Ådalsskolen, Kongeåbadet, klubber, dagplejere og Kolding Kommune blevet involveret, ligesom planlægningsområdet er udvidet til også at omfatte den nærliggende fredsskov og ådalen syd for. De mange møder, snakke og workshops er mundet ud i en helhedsplan, som indeholder et hav af nye aktivitetsmuligheder. Herunder en udvidet og forbedret svømmehal med udendørs bassiner og aflukket spaområde. Der er nemlig blandt Vamdrups borgere stor tilslutning til svømmebadet, og der er også et ønske om at få 25 meters-bassinet udvidet til 50 meter, så der kan afvikles større konkurrencer. Cykelbaner med udfordringer på begge sider af åen, udendørs fitness-faciliteter, klatrebane, skatertorv, store udendørs opholdsområder og en ny terrasse og bedre atletikfaciliteter er andre punkter i helhedsplanen. Sidst men ikke mindst foreslår planen, at det brede træbælte mod Herredsvej bliver fældet, så der åbnes op ind mod byen. De eksisterende stier skal så renoveres og trappen mod Herredsvej fornyes - og for at skabe den ønskede kontakt til bymidten skal der anlægges en ny sti til Grønvang via engen. Hvis alle drømme skal opfyldes, er prisen anslået til 92,5 millioner kroner.

Pengene I helhedsplanen er der lavet et skøn over, hvad det vil koste at realisere de forskellige elementer i planen for Arena Syds fremtid:

Ny indgang nord: 6 mio. kr.

Ny indgang syd med skaterområde og terrasse: 15 mio. kr.

Ny større svømmehal og spaområde: 62 mio. kr.

Ådal og nye åsteder: 0,5 mio. kr.

Boldbaner: 7 mio. kr.

Parkering: 1 mio. kr.

Beplantning: 1 mio. kr.

I forbindelse med afslutningen af arbejdet med helhedsplanen har Arena Syds bestyrelse besluttet, at centret skal skifte navn til Kongeå Idrætscenter. Navneskiftet sker i løbet af efteråret.

Skaterne får forrygende forhold, hvis helhedsplanens forslag bliver til virkelighed. Illustration: Moos Landskaber

Pejlemærker Nu håber centerchef i Arena Syd, Brian G. Larsen, at både borgerne og politikerne tager planen til sig. - Jeg håber, de ser den som et langsigtet projekt og nogle pejlemærker for fremtiden. Planen fortæller, hvad vi rigtig godt kunne tænke os, siger han. Men hvad står øverst på ønskelisten, hvis du skal bestemme? - Det gør åbningen mod syd ind mod byen, for vi trænger til at få Arena Syd kædet sammen med byen, sådan at man inde fra byen let kan orientere sig og finde vej hertil, og sådan at lidt flere tager cyklen herud og får en flot velkomst. Skaterbanen og terrasseanlægget står også højt på listen, siger centerchefen. Brian G. Larsen fastslår, at realiseringen af helhedsplanen er "totalt afhængig af fonde og kommunens velvilje". - Der er ingen af os, der tror, at Kolding Kommune hoster op med 92 millioner kroner. Så nu skal vi ud og finde fondsmidler. Arbejdet er i gang, og vi har allerede kontakt med nogle fonde, som synes, det er interessant. Men længere er vi ikke endnu, fortæller han. Brian G. Larsen glæder sig over, at helhedsplanen er resultatet af et bredt samarbejde. - Skolerne, foreningslivet, byforum, unge og ældre har været inddraget i processen. Det, synes jeg, er rigtig fedt, fastslår han.