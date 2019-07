Kolding: Både brandvæsen og politi måtte handle hurtigt, da der onsdag aften klokken 20.50 kom en anmeldelse om en tom gummibåd, der lå og flød rundt i vandet 50 meter fra kysten ved Sønder Stenderup.

Sydøstjyllands Politi oplyser torsdag morgen, at anmelderen tidligere tirsdag aften havde set en 13-årig pige gå rundt ved gummibåden, og nu frygtede anmelderen, at pigen var druknet. Derfor rykkede beredskabet ud i fuld fart og kunne konstatere, hvorefter de kunne konstatere, at båden var tom.

En eftersøgning blev sat i gang, og til alles held viste det sig at være falsk alarm, da den 13-årige pige noget tid efter blev fundet inde på land.

Ifølge Sydøstjyllands Politi havde pigen ganske rigtigt været nede ved båden, hvor hun havde løsnet bådens fortøjninger, så båden var drevet ud på vandet, hvorefter pigen var stukket af. Politiet fortæller, at pigen har fået en kraftig formaning fra forældrene.