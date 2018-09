Heldet var ikke med Kolding IF

Kolding: Kolding IF skulle lørdag eftermiddag en tur til Aarhus Fremad, og opbakningen var i top, for man havde sendt en bus med Kolding-fans afsted, som var klar til at støtte holdet.

En dag hvor held og marginaler ikke var på Koldings side. Kampen endte derfor 1-1. Kolding IF indtager dermed andenpladsen i 2. division, hvor man er to point efter Brabrand, som er rækkens førerhold.

Kolding fik ikke den bedste start på kampen, da Aarhus Fremad efter bare seks minutter sendte en bold i dybden, hvor Christian Nissen alene med Koldings målmand Jens Rinke nemt bragte Aarhus Fremad på sejrskurs. Efter 18 minutter kom Koldings Rune Nautrup til en god mulighed, da han fra en spids vinkel fik sendt en fin afslutning afsted, hvor Aarhus Fremads målmand måtte diske op med en fodparade.

Kolding forsatte de fine takter, og bare to minutter senere reddede en Aarhus Fremad-spiller bolden på stregen efter et hjørnespark. Kolding forsatte med at have styringen i første halvleg, hvor flere chancer blev misbrugt. Derfor måtte Kolding gå til pause bagud 1-0.

Anden halvleg var knap nok sat i gang, og Kolding-presset skulle nu give afkast. Godt et enkelt minut var spillet, da en bold fra kanten af feltet ender for fødderne af Sebastian Sommer, som brager bolden i krydset fra, hvad der ligner 30 meters afstand. Aarhus Fremad havde et par enkelte kontraer, men Kolding forsatte med at kontrollere kampen og pressede modstanderen i bund i store dele af anden halvleg. Efter 84 minutter, måtte Aarhus Fremads målscorer Christian Nissen gå tidligt i bad, da han efter en hård tackling modtog sit andet gule kort.

Trods høj boldbesiddelse og fine chancer fik Kolding aldrig scoret sit andet mål, og kampen endte altså uafgjort. På næste lørdag venter en svær udebanekamp, når Kolding IF skal på besøg i Brabrand, som er nedrykker fra 1. division og en af Koldings direkte udfordrere i kampen om oprykningsspillet.

Kolding IF - Aarhus Fremad 1-0 (1-1)

Fodbold, 2. division, herrer

Målscorere: Christian Nissen (6.) 1-0, Sebastian Sommer (46.) 1-1