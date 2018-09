Multihallen er et stort aktiv for Sjølund, mener gruppen bag åben landsby-arrangementet, som foregår i hallen. Arkivfoto: Peter Leth-Larsen

Med slagord om skøn natur, fred og ro, en ny multihal og en gennemsnitsalder på 39 år inviterer Sjølund til åben landsby i weekenden. Målet er at skaffe nye tilflyttere.

Sjølund: Det kommer til at bimle og bamle i Sjølund på lørdag den 22. september, hvor man for første gang holder arrangementet "åben landsby". Her er alle lokale firmaer, organisationer og institutioner klar til at tage imod folk, der går med tanken om at flytte til en landsby i omegnen af Kolding. I Sjølund er der i øjeblikket 12 byggegrunde, der bare står og venter på nogen, som vil flytte til det nye kvarter Sydbanen. - Vi fik ideen til arrangementet, da vi sidste efterår indviede vores nye multihal. Det er ikke alle landsbyer af vores størrelse, der har sådan en hal, så vi kom til at tænke over, at Sjølund har rigtig meget at tilbyde tilflyttere, hvis det bliver præsenteret for dem som en samlet pakke, fortæller Erling Thomsen, der er en af initiativtagerne. Arrangementet er blandt andet slået op i en avisannonce, hvor det understreges, at i Sjølund er der kort til motorvejen, fred og ro, aktiviteter for børnefamilier og en gennemsnitsalder på 39 år. - Vi synes, at gennemsnitsalderen er et vigtigt signal, så unge mennesker ikke får den opfattelse, at det er en pensionistby, de flytter til. Hvis vi skal tiltrække unge, så skal der også være andre unge i byen, og det er der heldigvis også i Sjølund, fortæller Erling Thomsen.

Åben landsby Der er åben landsby i Sjølund på lørdag den 22. september fra klokken 10 til 15. Arrangementet er både for mulige tilflyttere og for alle andre interesserede - også byens nuværende borgere.



På dagen kan man bl.a. prøve legebane og krolf i Sjølund Multiarena, hvor arrangementet foregår. Adressen er Sjølundgade 13A.

Tæt på og langt fra I avisannoncen bliver det understreget, at Sjølund ligger tæt på både motorvejen og midt i skøn natur. - Det er en stor fordel for Sjølund, at vi kun har seks minutters kørsel til den nye motorvejstilslutning ved Vonsild, samtidig med at vi ligger så langt væk, at man ikke kan høre støjen fra motorvejen, siger Erling Thomsen. I det hele taget ser han det som en fordel, at Sjølund har masser af fred og ro, samtidig med at byen ligger i bekvem afstand af de mange tilbud inde i Kolding. - Nu er der eksempelvis lige kommet et apotek i sydbyen inde i Kolding, og der er også en afdeling af Jysk på vej, så man ikke skal køre helt om i nordbyen for at handle der.