Hejlsminde Strandpark får over 600.000 kroner: Nu kommer der fire nye bygninger

- Det er med utrolig stor glæde, at vi modtager pengene fra Nordea Fonden, siger Bent Ole Jonsen, formand for Hejlsminde Strandpark. Arkivfoto: Mads Hansen

Nordea Fonden donerer 687.000 kroner til Hejlsminde Strandpark. Formanden for foreningen glæder sig over donationen og fortæller, at de er øremærket fire nye bygninger i området på og omkring havnen.

Hejlsminde: Foreningen Hejlsminde Strandpark har i dag 687.000 grunde til at være glad. Foreningen, der arbejder for at gøre området omkring stranden i Hejlsminde til et mere attraktivt sted at være, har nemlig fået skænket 687.000 kroner af Nordea Fonden. Fonden har netop givet i alt 25,5 millioner kroner fra deres kystpulje til 50 lokale initiativer landet over, og Hejlsminde Strandpark er altså én af de heldige. - Pengene betyder, at vi kan opføre fire bygninger på og omkring havnen, der skal bruges til forskellige formål. Det er primært de klubber, der ligger nede omkring havnen, der får glæde af de bygninger, og dem, der nok først får glæde af dem, er sejlklubbens ungdomsafdeling, som ikke har noget sted at være i dag. De får et sted, hvor de kan have teoriundervisning til deres unge sejlere, siger Bent Ole Jonsen, der er formand for foreningen Hejlsminde Strandpark. - De trænger i høj grad til at få nogle faciliteter, understreger han. Samtidig bliver der også plads til det, som Bent Ole Jonsen kalder hyggelige formål. Det vil sige steder, hvor gæstesejlere kan samles, og hvor andre kan opholde sig, hvis det regner.

Nordea Fonden Nordea Fonden uddeler midler fra deres kystpulje to gange årligt.Det er første runde, der netop er blevet uddelt.



Hejlsminde Strandpark var blot et af i alt 101 initiativer, der havde søgt om penge i første runde. I anden runde er der over 200 ansøgere.



På landsplan fik 50 initiativer del i puljen. 17 af dem var fra Region Syddanmark.



Hvert år uddeler Nordea Fonden cirka cirka 500 millioner kroner til projekter, som fremmer det gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.