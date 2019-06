Kolding: Inden længe får byens børn en ny oase at gå på opdagelse i. Midt i juni åbner Heidi Beck nemlig en helt ny legetøjsbutik i Jernbanegade tæt på Akseltorv. Inspirationen kommer fra et vennepar, der driver to legetøjsbutikker på Sjælland, og som har hjulpet Heidi i gang.

- Jeg har altid haft noget med legetøj og synes, det er fantastisk. Og med fire børn har jeg været gennem min del legetøj. Min mand og jeg har talt om det her med at åbne en legetøjsbutik mange gange gennem det seneste halvandet år, og med BR's konkurs kom det rigtige tidspunkt nu. Så nu sker der lidt i byen, smiler Heidi Beck.

I forretningen vil man kunne finde legetøj til børn fra 0 til 12 år både til piger og drenge.

- Vi kommer til at have et bredt udvalg, og i nogle enkelte gode mærker kommer vi til at have hele udvalget. Der kommer både træ, plastic, økologisk, dyrt og billigt legetøj på hylderne, og vi vil blandt andet prioriterer små ting, som man fx kan bruge til børnefødselsdage i klassen, lover Heidi Beck.