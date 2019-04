Heidi elsker at arbejde i de udviklingshæmmedes butik: Nu er hendes arbejdsplads i fare for at lukke

Familien Haysen appellerer til politikerne om at lade være med at lukke de udviklingshæmmedes butikker i Låsbygade i Kolding og Nørregade i Christiansfeld.

- Hun er kommet så vidt, at hun selv kan passe kasseapparatet og gøre kassen op, fortæller hendes far stolt.

Over årene har Heidi taget en lang række kurser for at dygtiggøre sig.

- Vi vidste det ikke, men pludselig fik vi et brev om, at hun havde fået jobbet, husker Inga Haysen.

- Butikken er hendes et og alt, selv om hun har svært ved at udtrykke det. Man kan også mærke på de andre dernede, at der er en trykket stemning, siger Henry Haysen.

Kolding: Heidi Haysen er ikke typen, der slår i bordet, men hendes forældre Inga og Henry Haysen kan mærke, at hun spekulerer over, hvad der skal ske. Lige nu er Kolding Kommune nemlig ved at undersøge, om hendes arbejdsplads, Organisationen Nordhøjs butik i Låsbygade, skal lukke.

Organisationen Nordhøj i Kolding driver butikker i Låsbygade i Kolding og Nørregade i Christiansfeld. Nordhøjs unikaprodukter sælges under mærket "Handed by Nordhøj". Navnet står for bæredygtighed både socialt og miljømæssigt. Varerne udvikles i et samarbejde mellem udviklingshæmmede og professionelle. I alt seks borgere er beskæftiget i de to butikker.

Glad på arbejde

Heidi Haysen er en af seks udviklingshæmmede, der arbejder i Nordhøjs to butikker.

- Jeg er glad for at gå på arbejde og er i butikken mandag, tirsdag, onsdag og fredag. Jeg kan godt lide at snakke med kunderne og betjene dem, fortæller hun.

Kolding Kommune har regnet ud, at Nordhøjs to butikker giver et underskud på en lille million kroner om året. Derfor er man i gang med at undersøge, om salget skal foregå på en anden måde. Medarbejderne i butikkerne og de pårørende bliver taget med på råd. Målet er at finde en ny løsning, der kan være til gavn for Heidi og hendes kolleger samtidig med, at der høstes en økonomisk besparelse.

- Vi er ikke blevet spurgt, men vi er blevet orienteret af lederen på Nordhøj. Sådan som jeg har forstået det, så bliver butikkerne skrottet, siger Henry Haysen.

Han vil gerne vide, om kommunen regner husleje og løn til personalet med i butikkernes underskud.

- Det, mener jeg ikke, man bør gøre, for butikkerne er et tilbud efter serviceloven. Hvis underskuddet vokser, skal kommunen selvfølgelig kigge på, om noget kan gøres bedre, men den fornemmelse, jeg har, er, at nu går man efter at spare på de små og de svage i samfundet, siger han.