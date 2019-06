Havnevirksomheders klage over lukning af Kolding Havn afvist

DI og Danske Havnevirksomheder fik ikke ret i, at byrådsflertallet forbrød sig mod havneloven og forvaltningsloven, da aftalen om at lukke erhvervshavnen blev lavet. Det fremgår af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens svar på klagen.

Brancheforeningen mente ellers, at Koldings politikere overtrådte både forvaltningsloven og havneloven, da de på et møde i november sidste år godkendte den omdiskuterede havneaftale i byrådssalen.

"Der er tale om en beslutning om at iværksætte forundersøgelser, som skal danne grundlag for en eventuel beslutning om, at en hel eller delvis lukning af Kolding Havn kan gennemføres lovligt", skriver styrelsen blandt andet i sin begrundelse for at afvise at behandle klagen. Styrelsen påpeger også, at "der er tale om en kommunal ejers strategiske beslutning over en meget lang tidshorisont", og at den slags ikke reguleres af havneloven.

Kolding: Dansk Industri og Brancheforeningen Danske Havnevirksomheder fik ikke meget ud af at klage til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen over Kolding Byråds hensigtserklæring om at lukke Kolding Erhvervshavn frem mod 2043.

Sådan er reglerne

Trods afvisningen er branchedirektør i DI Transport, Michael Svane, glad for svaret fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Blandt andet fordi styrelsen fastslår, at det indtil videre er Kolding Erhvervshavns bestyrelse, som suverænt bestemmer over lejekontrakterne på havnen. Den magt har havnebestyrelsen, indtil Kolding Byråd som ejer af havnen ændrer plangrundlaget for havnearealerne og laver en ny lokalplan og et kommuneplantillæg, så områderne kan anvendes til byudvikling, fremgår det.

- Vi har været optagede af, at der lå en tilkendegivelse i byrådets beslutning fra november sidste år om, at havnens lejekontrakter ikke må forlænges efter 2043. Det var ikke retvisende, og det er fortsat kun en intention, som ikke binder havnebestyrelsen, påpeger Michael Svane.

Men den magt har havnebestyrelsen kun, indtil byrådet ændrer plangrundlaget for havnen?

- Ja, det er klart, og vi anerkender, at det er Kolding Kommune som ejer af arealerne, der bestemmer, hvad der skal ske med dem, siger Michael Svane.

Han glæder sig også over, at styrelsen i sit svar skitserer, hvordan reglerne i planloven er - herunder, at det som i alle plansager kræver inddragelse af offentligheden og høring at ændre på, hvad også havnearealerne må anvendes til.

- Det er vi rigtig, rigtig glade for. På fin vis understreger styrelsen, at når vi nærmer os de konkrete forhold og beslutninger, så er vi under planlovssystemet, som sikrer høring og dialog. Det er vigtigt for os. Og vi synes, at det havde været ulig meget nemmere for os alle, hvis man havde taget dialogen indledningsvist og brugt den som afsæt i stedet for, at vi skulle til at vi skulle til at bruge advokatkroner på sagen, siger Svane.