Havnevirksomheder ønsker mere sikker grund under fødderne

Der ligger usædvanligt mange ansøgninger om at få forlænget lejekontrakterne for arealerne på Kolding Havn, når havnebestyrelsen mødes næste gang. Men virksomhederne skal ikke forvente at få ønskerne opfyldt, og da slet ikke lige nu.

Havnedirektør Anders Vangsbjerg Sørensen bekræfter, at omfanget af ansøgninger er "usædvanligt stort", og han bekræfter også, at det skyldes den usædvanlige situation, som virksomhederne er bragt i på grund af den politiske havneaftale.

Det er en håndfuld af de 17 havneselskaber, som har sendt i alt omkring 20 ansøgninger afsted til bestyrelsen for Kolding Havn i forlængelse af byrådsflertallets store politiske aftale i november sidste år om at udfase erhvervshavnen i løbet af de næste 25 år og omdanne arealerne til ny by.

- Men vi skal finde en fornuftig løsning, så selskaberne kan drive en fornuftig virksomhed på Kolding Havn. Så vi har brug for en klarhed over, hvad der skal ske, hurtigst muligt, siger havnedirektøren.

- Heller ikke under normale omstændigheder ville jeg argumentere for en 30-årig bevidstløs forlængelse, for vi har som havn pligt til at kunne agere og tilpasse os markedet. Og der er ingen strategi i at låse os fast i 30 år.

- Samtidig har vi en forståelse for, at byen har nogle ønsker, siger han.

Hænder og fødder

Den nytiltrådte formand for erhvervshavnens bestyrelse, byrådsmedlem Tobias Jørgensen (V), siger, at "mine følelser siger jo, at selvfølgelig skal de have forlængelse".

- Men vi er også nødt til at tage højde for situationen, vi står i. Vi er nødt til ikke at binde os på hænder og fødder, før vi har mere klarhed over, hvad der skal ske, siger han.

Havnebestyrelsen skal diskutere de retningslinjer, lejekontrakterne indtil videre skal forlænges efter på sit møde 16. september, fortæller formanden.

- Men jeg kan godt sige, at vi ikke bare kan nikke ja til alle ansøgninger her og nu. Vi skal være sikre på, at det er velovervejede beslutninger, vi træffer, så nogle må måske vente i nogle år på at få svar, mens andre kan få det hurtigere. Jeg vil sige, at virksomhederne får svar hurtigst muligt, og at vi vil kigge på ansøgningerne og begrundelserne for dem individuelt. Jeg håber på, at så mange som muligt får forlænget, så det giver mening både for Kolding og for virksomhederne, siger han.

Kolding Havn ejes af Kolding Kommune, men det er havnebestyrelsen, som har den juridiske ret til at forlænge de lidt over 100 areallejekontrakter, som de 17 havneselskaber har med Kolding Havn.