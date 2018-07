Havneformand lover mindre støv- og støjgener fra erhvervshavnen

Når først boligerne er bygget i Marina City, så skal Koldings erhvervshavn nok have så meget styr på støv-, lugt- og støjgener, at boligejere, sejlere og havnen kan leve side om side i samdrægtighed, lover formanden for Kolding Havn.

Kolding: Det vil altid støje og møge på en erhvervshavn på visse tidspunkter. Men det betyder ikke, at tingene ikke kan gøres anderledes - og Kolding Havn arbejder hele tiden på at mindske de gener, havnens virksomheder påfører sine omgivelser i form af støv, støj og stank, når de laster og losser gods. Det siger formanden for erhvervshavnens bestyrelse, byrådsmedlem Asger Christensen (V), i forbindelse med bekymringen for, at generne vil jage gæstesejlere og boligkøbere væk, når havnebydelen Marina City skyder op ved Marina Syd de kommende år. Som beskrevet i JV fredag deles bekymringen af lystsejlerne i Kolding. Asger Christensen oplyser, at Kolding Havn er på vej med en masterplan, som skal godkendes i havnebestyrelsen senere på året. Hvad den indeholder, vil han ikke afsløre før da. - Men jeg er sikker på, at når vi præsenterer masterplanen, så vil man kunne se, at Kolding Havn tager det her alvorligt. Og når først lejlighederne er der i Marina City, så har vi en havn, der fungerer i samdrægtighed med både boliger og sejlbåde, forudser Asger Christensen.

Marina City Marina City ved Marina Syd skal efter planen rumme omkring 400 boliger og 1000 bådepladser. Dertil faciliteter til erhverv, kultur og fritid m.v.Marina City skal samle Koldings to lystbådehavne i én.



Det forventes, at de første anlægsarbejder går i gang i 2019, og at de første anlæg og boliger kan tages i brug i 2021. Marina City udvikles i samarbejde mellem Kolding Lystbådehavn, Kolding Havn og Kolding Kommune.



Kolding Kommune regner med at sætte de første byggefelter til boligbyggeri i Marina City til salg i år.

Vandrørene Mener du, at Marina City er det helt rigtige byudviklingsprojekt for Kolding, når man tager naboskabet til erhvervshavnen i betragtning? - Ja, ja, ja og ja igen. Har I på Kolding Havn overblik over, hvor stort problemet med støv og støj med videre rent faktisk er for jeres omgivelser? - Nej, egentlig ikke. Det er på vandrørene og rygtebasis, vi kender til det, men vi tager fluks ud og kigger på det, når nogle henvender sig. Vi har bare kun haft to henvendelser de sidste to år. Kunne det være relevant for byrådet at få noget dokumentation for omfanget af generne fra havnen i relation til arbejdet med Marina City? Eksempelvis ved at måle i en 14 dages periode? - Man kan tænke sig til så mange ting i den sammenhæng. Men så er det vindstille i 14 dage, så sker der ingenting. Så kommer der måske 14 dage, hvor det er østenvind. Og vi har jo en erhvervshavn med mange forskellige aktiviteter og godstyper, så det kan svinge meget, siger Asger Christensen.