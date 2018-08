Havnedirektør efter støv- og støjmøde: Vi gør, hvad vi kan for ikke at støve

Kolding Havn gør, hvad der er muligt for at undgå at støve. Det var et af erhvervshavnens budskaber til lystsejlerne i et møde torsdag om støv og støj på havnen.

Kolding: Støv, støj og lugt var på dagsordenen, da repræsentanter fra Kolding Havn, Kolding Kommune og Kolding Lystbådehavn torsdag mødtes.

JydskeVestkysten har tidligere beskrevet, hvordan lystsejlere er generede af støv og støj fra virksomhederne på erhvervshavnen, og at det kan blive et problem for Marina City-projektet.

Formålet med mødet var blandt andet at afstemme forventningerne mellem lystbådehavnen og erhvervshavnen med et godt naboskab for øje. Havnedirektør Anders Vangsbjerg Sørensen var positiv efter mødet.

- Jeg synes, det var et rigtig godt møde. Der kom en fælles forståelse for, hvad der er muligt og umuligt. Konklusionen blev, at der tydeligvis var nogle frustrationer og ærgrelse, men der var ingen konflikt. Der var forståelse for, at en erhvervshavn ikke kan blive hel støv-, støj- og lugtfri, fortæller han.

Han forklarede blandt andet på mødet, at Kolding Havn forsøger at begrænse støv så meget som muligt, og at man også vil arbejde på det i fremtiden.

- Vi tilstræber det gode naboskab. Vi jagter de muligheder, der er, inden for at laste og losse, det gælder både teknikker og udstyr, siger han.

- Vi gør, hvad der er muligt, for at undgå støv. Vi vil meget gerne gøre mere i takt med, at de teknologiske muligheder er til stede.