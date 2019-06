Havneby siger farvel til Kolding-par: Hvide Sande vil selv stå for fødevarefestival

I 2017 og 2018 har et ægtepar fra Kolding-egnen med succes stået bag en stor fødevarefestival i Hvide Sande, men i år vil byen selv styre slagets gang.

Hvide Sande: I de seneste par år har et ægtepar fra Kolding-egnen, Jimi Kristensen og Sisse Hansen, haft stor succes med at arrangere en to dage lang fødevarefestival i Hvide Sande i efteråret.

Ved debutudgaven i 2017 blev der solgt tæt ved 6000 billetter, og ved den seneste fødevarefestival i oktober 2018 rundede antallet af gæster 6000 i havnebyens store auktionshal.

Det fik Jimi Kristensen til at sætte et forsigtigt kryds i 2019-kalenderen:

- Vi forventer helt sikkert, at vi vender tilbage til Hvide Sande i weekenden i uge 41, lød det fra arrangøren i slutningen af oktober sidste år.

Men sådan bliver det ikke, for Holmsland Klit Turistforening har valgt selv at tage kokkehuen på:

- Der har været et ønske om, at det kom på lokale hænder igen, siger destinationsmanager i turistforeningen, Lei Iben Raunow Andersen om Hvide Sande Foodfestival, der bliver afholdt i den første weekend i efterårsferien; 12. og 13. oktober.