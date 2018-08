Havn får plads nær inderhavnen, hvor al slags gods kan modtages

Stort set alle former for gods kan læsses og losses på Kolding Havns nye plads tæt på inderhavnen. Den nye plads er afgrænset af en seks meter høj mur.

Kolding: Pladsen tæt på inderhavnen kan håndtere alt fra vindmølletårne, knust glas, biomasse, korn og foder til metalaffald, når pladsen er færdig om cirka en måned.

Kolding Kommune har i foråret godkendt planerne i forhold til miljølovgivningen efter, at havnen har søgt om at kunne håndtere affaldsprodukter som blandt andet metal, spåner og murbrokker på den nye plads. Men selv om området er godkendt til en bred vifte af affaldsprodukters, så er det ikke sikkert, at pladsen skal bruges til skrot og affald.

- Det er en omniplads, det vil sige, at den kan bruges til alt. Altså alt løst gods. Godkendelsen til at håndtere affaldsprodukter betyder bare, at pladsen kan bruges til næsten alt. Men du kan ikke sige, at den skal bruges til affald. Den kan bruges til vindmølletårne, biomasse, korn og foderstof. Der er ikke noget begrænsninger, og alle de nye arealer, vi laver på havnen, bliver omnipladser, siger administrerende direktør Anders Vangsbjerg Sørensen.