Haveleder: Drik naturen-festival er kommet for at blive

Stille og roligt vokser høstmarkedet som begivenhed i Geografisk Have. Dette års Drik naturen-festival er en nyskabelse, der er kommet for at blive på høstmarkedet, siger haveleder Lene Holm.

Kolding: Toårige Thor slikker sig om munden. Så tager han koppen op til munden og napper en ny slurk af den æblemost, som hans mor, Anne Alm, netop har været med til at fremstille på den æblepresser, der står foran væksthuset i Geografisk Have. - Det er æbler, vi har haft med fra naboens have, fortæller Anne, mens den pressede æblesaft bliver hældt i de plastikflasker, de også har haft med hjemmefra. Æblepresseren indgår som en del af Drik naturen-festivalen, som er dette års store nyskabelse ved høstmarkedet i Geografisk Have. Indenfor i væksthuset er der adskillige udstillere, som på forskellige vis fortæller om og demonstrerer, hvordan naturen har masser af lækre og sunde drikkevarer at byde på. Her er eksempelvis boder med æblebrandy fra lokale Skærsøgaard, øl fra Trolden Bryghus, og man kan smage den særlige japanske matcha te, der dyrkes i skygge og kommer i pulverform. - Drik naturen-festivalen er kommet til høstmarkedet for at blive. Det er for god en idé til, at vi har udtømt den allerede. Jeg tænker, at festivalen har et stort potentiale for at vokse yderlige som en del af høstmarkedet, siger Lene Holm, der er haveleder i Geografisk Have.

Foto: Mette Mørk Danmarks første autoriserede vingård, Skærsøgaard Vin, havde også taget turen fra Dons til Geografisk Have for bl.a. at give smagsprøver på vin og brandy. Foto: Mette Mørk

Mange gæster Høstmarkedet blev føjet til sæsonens program for nogle år siden i Geografisk Have, og selv om det endnu ikke er så stort et tilløbsstykke som plantemarkedet på grundlovsdag, så har det i den grad gæsternes bevågenhed. Klokken havde knap passeret 11 søndag formiddag, før parkeringspladsen ved Geografisk Have var fyldt. - Vi er ikke færdige med at videreudvikle på høstmarkedet, siger Lene Holm: - Også i år er der kommet nye udstillere til, og vi har mange frivillige, der bliver ved at komme med gode ideer, fortæller hun og nævner eksempelvis de frivillige fra Gardenhood, som til dette års marked havde taget frø med, som man kunne bytte sig til, hvis man selv havde taget noget af årets overskud af frø med hjemmefra.

Foto: Mette Mørk Så enkelt er det. Et snit i birketræet og så tapper birkesaften sådan set sig selv. Og træet tager ikke skade af borehullet, fortæller Poul Møller, der tapper to-tre tons birkesaft om året. Foto: Mette Mørk

Drik et birketræ Poul Møller var også ny ved høstmarkedet. I væksthuset havde han stillet sig an med et afsavet demonstrations-birketræ og massevis af små bægre, så gæsterne kunne få lov at smage birkesaft fra hans gård i Vendsyssel. Det smager ikke af meget. Nærmest ingenting. Men så kan man fylde saft på, og så får man på den måde alle de gode mineraler, som ifølge Poul Møller følger med, hvis man drikker birkesaft. Dangira Koch og Pia Ravn var to af de første, der var forbi boden. - Vi er kommet til høstmarkedet, fordi vi er interesseret i Drik naturen-festivalen. Det lyder spændende, og eksempelvis det med at drikke birkesaft, det er jo noget, man har læst om skal være sundt, siger Pia Ravn. Poul Møller fik selv sit første glas birkesaft for 30 år siden hos en bonde i Letland, hvor han var på forretningsrejse som entreprenør. Året efter begyndte han selv at tappe birkesaft fra de træer, han har stående på sin ødegård i Vendsyssel. Et enkelt træ giver ti liter på en dag, men desværre er der kun 15-20 tappedage på en sæsonen, som begynder midt i marts. - I princippet kan alle bare tappe fra deres egne birketræer, men jeg vil anbefale, at man er lidt forsigtig. Hvis man har et træ stående derhjemme i haven, så nytter det ikke noget, hvis man for eksempel har givet græsplænen gødning. Poul Møller leverer birkesaft til to virksomheder, der laver drikke, som bliver solgt på cafeer over hele landet.

Foto: Mette Mørk Gæsterne kunne smage birkesaft fra Niels Møllers gård i Vendsyssel. Her er det Pia Ravn og Dangria Koch (yderst til venstre), der smager på varerne. Kvinden til højre er Pouls datter Anne Mette Jensen. Foto: Mette Mørk