Hashhandel gik ikke som planlagt: Barndomsvenner anklaget for at påkøre mand

Kolding: Det gik ikke helt som planlagt, da to barndomsvenner den 5. januar i år ville købe hash af en mand, der var bosat i Skovparken.

Faktisk endte det med, at barndomsvennerne ikke fik noget hash for de 1000 kroner, som de havde taget med og givet til to andre mænd, der skulle hente stofferne til dem. Mændene kom aldrig med den hash, som barndomsvennerne var blevet lovet, og ifølge anklageskriftet reagerede vennerne med angiveligt at påkøre en mand og ramme hans ben i den 30-åriges røde Volvo, mens de angiveligt også bragte to andre mænds liv i fare ved at køre op på et fortorv.

Mandag blev barndomsvennerne fremstillet i Retten i Kolding. Mændene nægtede sig begge skyldige i at have påkørt nogle, men de erkendte at have kørt over i den modsatte side af vejen, op på fortorvet og hen mod en gruppe mænd.

- Jeg vil sige, at jeg var en halv meter fra den, jeg var tættest på. Jeg er rimelig sikker på, at jeg ikke ramte nogen, sagde den 30-årige i retten.