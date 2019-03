Kolding: Mandag morgen har et harmonikasammenstød, hvor fire biler er impliceret, spærret motorvej E20 og E45 ved Kolding, oplyser vagtchef Lars Grønlund ved Sydøstjyllands Politi. Han gør opmærksom på, at der ikke er sket større personskade på de involverede i uheldet og at politiet har forladt stedet. Ifølge Vejdirektoratet er der nu åbnet op for det ene spor, men at der er en øget forventet rejsetid på op til 30 minutter.