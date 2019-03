Kolding: - Det er som at komme hjem, og det er en dejlig følelse. Sådan lyder det fra Marianne B. Johansen, der den 18. marts har første arbejdsdag som rektor på HansenBerg Tekniske Gymnasium. For selv om hun bor lidt syd for Aarhus, kender hun meget til Kolding, hvor hun tidligere har været afdelingsleder på Syddansk Universitet. Og så har hun 13 års ledelseserfaring i HTX-regi - senest fra Skive Tekniske Gymnasium.

Marianne B. Johansen afløser nuværende rektor, Peter Michael Kjærgård, som efter en lang karriere har valgt at gå på pension.

- I Marianne får vi en stor kapacitet på holdet, i en tid hvor HansenBerg Tekniske Gymnasium oplever god fremgang. Flere unge vælger HTX, og kombinationen af naturfaglige fag og et tæt samarbejde med erhvervslivet giver eleverne stærke kompetencer til den globaliserede virkelighed, der bliver en del af deres fremtid, siger direktør Morten Kaj Hansen i en pressemeddelelse om skiftet.

Med en ansættelsen af en ny rektor på plads ser han lyst på fremtiden og hæfter sig blandt andet ved, at man om få måneder går i gang med at etablere en ny bygning med multihal og idræts- og fitnessfaciliteter.