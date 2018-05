Hansen skal finde løsninger for Koldings erhvervsliv

Den nye direktør i Business Kolding , Morten Bjørn Hansen, der er uddannet økonom, har tidligere arbejdet i store interesseorganisationer og som journalist. - Jeg har haft indsigt i økonomi. Det har du som økonom. Og så jeg har evnen til at se historien. Jeg plejer at sige til kollegaer, der ikke kender medieverdenen, at når du skal vurdere en historie, så skal du forestille dig, at du er i byen med vennerne. Og hvis du har en historie du har lyst til at fortælle dem, så er det en god historie, siger Morten Bjørn Hansen. Foto: Søren Gylling