Hans Dalsgaard har gjort en stor forskel som frivillig i Hjerteforeningens afdeling i Kolding, der har 2500 medlemmer. Han er en meget aktiv pensionist. Når han slapper af derhjemme, så kan han godt lide at sidde ved computeren. Han er i gang med at skrive sine erindringer, hvor han er nået til at skulle sætte ord på sit voksenliv. Foto: Søren Gylling