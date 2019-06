Karina Lorentzens genvalg til folketinget baner vejen for, at det nuværende byrådsmedlem Hans Holmer bliver både ny gruppeformand for SF og socialudvalgsformand i Kolding byråd. Mette Voss overtager Karina Lorentzens plads i byrådet og stopper i sit nuværende job.

Kolding: SF har gennem tiden haft mange markante socialudvalgsformænd - blandt andre Villy Søvndal og Lis Ravn Ebbesen - og nu indtræder Hans Holmer så på den post, når Karina Lorentzen skifter til Folketinget. Det er således et par store sko, der skal fyldes ud, når Hans Holmer overtager, vurderer han selv: - Jeg glæder mig rigtigt meget til at tage dét ansvar. Jeg mener grundlæggende, at vi skal måle kommunens rigdom på, hvor gode vi er til at tage hånd om udsatte borgere. Interessen for andre mennesker, evnen til at samarbejde på tværs af partierne og være løsningsorienteret er noget af det, jeg bringer med ind i den nye formandsrolle, siger han i en pressemeddelelse. Han fortsætter: - Kolding Kommunes økonomi er udfordret, og derfor ligger der også en stor opgave for udvalget og for mig i at være særlig opmærksom på, at det ikke rammer mennesker, som i forvejen er udsatte.

Hans Holmer træder således også ind i det magtfulde økonomiudvalg, mens Mette Voss afløser Hans Holmer i børne- og uddannelsesudvalget. Det er hende, som overtager Karina Lorentzens plads i byrådet. - Jeg ser frem til arbejdet i børne- og uddannelsesudvalget. Det er et område, som jeg har stort fagligt kendskab til, da jeg har arbejdet som pædagog i 22 år. Den viden og erfaring vil jeg gøre brug af i udvalget, forklarer hun. Mette Voss indtræder desuden i seniorudvalget, lokaldemokratiudvalget, arbejdsmarkedsudvalget og fritids- og idrætsudvalget. Det sker per 1. august, hvor Mette stopper i Daginstitutionen Agtrupvej/Brunebjerg.

Vemodigt farvel

Karina Lorentzen stopper i byrådspolitik og kalder det vemodigt:

- Det er da vemodigt, for jeg har været glad for at arbejde for udsatte og folkesundheden. Men jeg må sande, at mange af løsningerne ligger på Christiansborg, som holder kommunerne i både stramme tøjler økonomisk og lovgivningsmæssigt, og de ting skal ændres derfra. Jeg håber derfor at kunne give lidt tilbage derfra.

- Jeg takker ydmygt for de mange stemmer på mig i Kolding-kredsene, det gør, at jeg føler et stort ansvar for at leve op til den tillid, vælgerne har vist mig, siger hun i pressemeddelelsen fra SF i Kolding.