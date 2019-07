- Det er rigeligt med de to markeder, vi hygger os her og møder en masse rare mennesker. Folk er dog lidt mere snakkesalige, når det ikke regner, griner Hanne Dalgaard.

Det er det 10. år at Hanne er afsted med en bod til kræmmermarkedet i Hejls. Det var hendes moster, der i sin tid fortale hvor hyggeligt et marked det var og lige siden har hun afsted. Foruden markedet i Hejls, har hun i otte år været på Dalager Marked i Borris ved Skjern. Hun har dog ikke planer om, at der skal flere markeder ind i billedet.

I år var der som noget nyt blandt andet et Mini Food Market, hvor lokale leverandører af specialvarer stod klar med et selekteret udvalg af sortimentet som både kan smages og købes, hvor blandt andre Bryggeriet Trolden kiggede forbi med smagsprøver.

10:00 - Kræmmerboderne, Kroerne, Loppemarkedet og Tombolaen åbner 11:00 Krabbevæddeløb - aktivitet for børn 11:30 -13:30 - Tarteletfestival i Kræmmerkroen 17.00 - Kræmmermarkedet lukker for i år.

Synd at smide brugbare ting ud

I sin bod sælger Hanne og hendes mand blandt andet legetøj, lysestager og forskellige typer af håndarbejde, som Hannes mor har lavet. Til at starte med var Hannes mor med til markedet i Hejls og til Dalager Marked. Men nu er hun blevet 80 og er blevet dårligt gående, men hun kan stadig sagtens bruge hænderne, slutproduktet tager Hanne med og sælger.

Det er få ting, Hanne og hendes mand køber ind til at sælge på markederne. Det er nemlig ikke for pengenes skyld, at de tager på kræmmermarked, men det er altså heller ikke kun for hyggen.

- Det er så ærgerligt, at smide ting ud der sådan set er fine nok. Så kan man lige så godt sælge det til en billig penge. Bare fordi man selv er blevet træt af det, så kunne det jo være at nogle andre kunne blive glade for det, siger Hanne Dalgaard efter at have solgt landbrugs transportbånd til en lille dreng, der ifølge moren nu har hel bondegård.

Søndag fortsætter kræmmermarkedet, hvor der blandt andet vil være tarteletfestival i Kræmmerkroen mellem 11.30 og 13.30.