Handlingsplan efter massivt overforbrug klar: Specialelever reddes fra store besparelser

Det står klart, efter at politikerne i børne- og uddannelsesudvalget onsdag vedtog den handlingsplan, der skal genoprette økonomien på skoleområdet, efter at en redegørelse har påvist et stort overforbrug på områdets centrale konti gennem de seneste år.

For at nå dette mål vil der også blive sparet på brugen af eksterne konsulenter. Her skæres der 250.000 kroner væk af en årlig pulje på 400.000 kroner. Den fælleskommunale idrætsdag og Skole-OL for kommunens skoleelever droppes, Koldings samarbejde med en række andre kommuner om Program for læringsledelse lider skibbrud, der skæres 250.000 kroner af skole-/kulturpuljen, og der hugges i det centrale tilskud til skolernes indkøb af for eksempel skolemøbler, anlæg af legepladser og indretning af lokaler.

Glæde over enighed

Over hele linjen i børne- og uddannelsesudvalget er der trods nedskæringerne glæde over, at politikerne nåede til 100 procent enighed om, hvordan man klarer opgaven med at bringe skoleområdet på økonomisk ret køl igen.

- Jeg er utrolig taknemmelig for, at det er et enigt udvalg, og vi har været fokuseret på at vælge det mindst ringe at spare på. Vi er dog også bevidste om, at det her kommer til at berøre nogle mennesker. Men vi sender et tydeligt signal om, at vi tager et fælles politisk ansvar, for der har været meget uro på dette område, siger Kristina Jørgensen.

Også udvalgsmedlem Poul Erik Jensen (S) glæder sig over enigheden.

- Nu handler det om at få skabt ro. Det er afgørende ikke mindst af hensyn til børnene, forældrene og personalet. Det er nødvendigt at få balance i det her, for hvis der er uorden i økonomien, skaber det uro, siger han.

Med handlingsplanen bliver der skåret cirka 8,7 millioner kroner af budgettet hvert år fra 2020. I år bliver nedskæringen knap halvanden million kroner.