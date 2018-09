Handelschefen: Det er en ære at skulle opleve Obama

Gitte Lindbo fra Kolding Storcenter er som formand for Kolding Handelsråd inviteret til at opleve Obama i Kolding.

Kolding: Hun har ikke selv haft tegnebogen op af lommen, og det har Kolding Storcenter heller ikke. Alligevel er centerchef Gitte Lindbo en af de udvalgte, som i dag fredag 28. september skal opleve Barack Obama på SDU Kolding. Hun er inviteret af Business Kolding, fordi hun som formand for Kolding Handelsråd sidder i Fonden Business Koldings bestyrelse.

- Jeg synes virkelig, det er en ære, at få lov at høre på en af verdens mægtigste mænd. Selvom han nu er ekspræsident, så mener jeg faktisk, at han stadig er meget magtfuld, siger Gitte Lindbo.

Hun har benyttet lejligheden til at læse lidt op på Obamas bedrifter og opfordret de lokale handelsdrivende til at udnytte arrangementet med markedsføring.

- Med sådan et arrangement gælder det om at være dygtig til at udnytte det som detailhandler, og hvis man er dygtig til at bruge det, så kan det give noget, og det skal vi bruge.