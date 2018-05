Han udlover dusør på 10.000 kroner for at fælde en graffiti-skurk

Søren Kamp Mortensen og hans virksomhed Zubstanz på Pakhustorvet er træt af ulovlig graffiti. Nu sætter han dusør på højkant for at hjælpe politiet med at få sigtet og dømt mørkets gerningsmænd.

- Vi gør det for at give politiet en håndsrækning, siger Søren Kamp Mortensen.

Nu vil Søren Kamp Mortensen og hans virksomhed Zubstanz forsøge at gøre noget ved det, og han håber, at mange andre, der er lige så lede og kede af graffitihærværket som han, vil bakke op.

Rotter i fælden

Adskillige gange har han måttet fjerne de såkaldte tags, som er graffiti-barylernes signaturer, fra sit eget firmaskilt på Pakhustorvet.

Og i februar stod han på sit kontor og fotograferede to unge gutter i hængerøvsbukser og hættetrøjer, som helt åbenlyst stod og tog mål af en husfacade ud mod jernbanen i Klostergade. To dage efter stod der DAEZ med fire meter høje graffiti-bogstaver på facaden.

- Det har jeg anmeldt til politiet og sendt fotomaterialet med, fortæller Søren, som fortsat fotograferer, når han ser noget mistænkeligt.

En aften i denne uge, da han var ude på en løbetur, passerede han den totalt graffiti-overmaledede klimapavillion i Byparken. Pavillionen, som Kolding Kommune indviede under stor festivitas for et år siden, har kostet 1,37 millioner kroner.

- Det ser miserabelt ud. Det er pinligt. Det ligner en narkorede, og det irriterer mit sind, at det ser så grimt ud, siger Søren Kamp Mortensen, som opfordrer alle, der har det ligesom han, til at gå ind i jagten på graffiti-malerne.

- Og jeg taler selvfølgelig kun om den ulovlige graffiti. Dem, der laver det, kan jo ikke engang tegne. Derimod kan den ægte og lovlige graffiti være fed, mener han.

Han opfordrer også kommunen til at sætte flere kræfter ind på at give byens borgere en pæn by.

Det handler både om at imprægnere bygninger og hegn med et materiale, så graffititags nemt og hurtigt kan vaskes af - hvilket kommunen allerede gør i stort omfang.

- Og så skal alle de her tags registreres. Det er sjældent, at gerningsmænd er så dumme at efterlade deres underskrifter, men det er det, de her gutter gør.

- Så når man får fat i dem, kan de få at vide, at de skylder for at få fjernet 42 tags, eller man kan sende dem ud og rense et tilsvarende antal af, siger Søren Kamp, som selv har fået "rotter i fælden" ved sit firmaskilt ved at sætte et lille kamera op, som er koblet til hans mobiltelefon.

- Der er forskellige andre handlemuligheder for at tage dem på fersk gerning. Men dem vil jeg ikke afsløre, siger han.